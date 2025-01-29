Уряд Молдови схвалив план партнерства з НАТО до 2028 року

Завдяки цій програмі Молдова отримає підтримку для боротьби з кібератаками, дезінформацією та іншими сучасними ризиками.

Уряд Республіки Молдова схвалив новий план співпраці з НАТО на 2025-2028 роки під назвою "Індивідуальна програма партнерства" (ITPP), передає Інтерфакс-Україна.

"Завдяки цій програмі Республіка Молдова отримає підтримку для боротьби з кібератаками, дезінформацією та іншими сучасними ризиками", – йдеться в повідомленні уряду.

Там відзначили, що план повністю поважає конституційний нейтралітет Молдови та приносить переваги завдяки технічній співпраці та навчанню.

"Такі держави, як Австрія, Швейцарія та Ірландія, які є військово нейтральними, співпрацюють з НАТО, щоб захистити свою інфраструктуру, покращити свій державний сектор і краще реагувати на гібридні загрози", – відзначається в повідомленні.

Згідно з планом, державні службовці у сфері безпеки пройдуть програму навчання, а влада пояснюватиме населенню переваги співпраці з НАТО.

"Хоча НАТО відома насамперед як військовий альянс, співпраця з Республікою Молдова зосереджена на реформі сектору безпеки, вирішенні проблем критичної інфраструктури та технічній підготовці. Партнерство не передбачає участі у військових місіях, крім тих, що мають мандат ООН або зобов’язання, які порушують нейтралітет країни", – повідомили в уряді.