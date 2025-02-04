Проти Ніла Геймана подали цивільний позов про зґвалтування, сексуальне насильство та торгівлю людьми

Жінка з Нової Зеландії подала цивільний позов проти британського автора бестселерів Ніла Геймана та його колишньої дружини, музикантки Аманди Палмер, звинувативши Геймана у неодноразовому сексуальному насильстві над нею, коли вона працювала у пари нянею.

Про це повідомляє The Guardian.

Скарлетт Павлович подала позов до федерального суду у Вісконсіні, Массачусетсі та Нью-Йорку у понеділок. Павлович раніше в інтерв'ю журналу New York у січні детально описала звинувачення в нападі, образі та примусі, висунуті проти Геймана кількома жінками.

У позові Павлович Геймана також звинувачують у згвалтуванні, примусі та торгівлі людьми, а Палмер ‒ у “постачанні та поданні” її Гейману “для такого насильства”.

Палмер і Гейман, які одружилися в 2011 році і мають одну дитину, наразі перебувають у процесі розлучення. Гейман заперечує всі звинувачення у сексуальному насильстві проти нього. У січні він заявив: “Я далекий від ідеальної людини, але я ніколи не займався сексом з кимось без згоди. Ніколи”.

Павлович стверджує у позові, що вона була бездомною та жила на пляжі, коли у віці 22 років познайомилася з Палмер в Окленді у Новій Зеландії у 2020 році. Палмер нібито запросила Павлович до будинку пари на острові Вайхеку. Павлович почала виконувати доручення пари, доглядати їхнього сина і допомагати по господарству, зрештою ставши нянькою.

Згідно з позовом, Гейман вперше вчинив сексуальне насильство над Павлович в ніч їхнього знайомства в лютому 2022 року. “Напади тривали, але вона продовжувала працювати на пару, тому що була без грошей і бездомна, а Гейман сказав їй, що допоможе її письменницькій кар'єрі, стверджується в позові”, ‒ пише The Guardian.

Насильство не припинялися нібито доти, поки Павлович не сказала Палмер, що збирається накласти на себе руки. Вона пішла від подружжя і знову стала бездомною, хоча документи свідчать, що Гейман зрештою заплатив їй за її роботу з догляду за дитиною пари та допоміг покрити орендну плату за кілька місяців.

Павлович стверджує у позові, що Палмер знала про сексуальні бажання Геймана і представила йому Павлович, знаючи, що він вчинить насильство щодо жінки. Позивачка заявила, що Гейман і Палмер порушили федеральні заборони на торгівлю людьми, і вимагає не менше 7 мільйонів доларів як відшкодування збитків.

Після публікації статті в журналі “Нью-Йорк” у січні Ґейман зазначив, що вважає ‒ його сексуальні стосунки з усіма жінками були “повністю за згодою”, але сказав: “Я був емоційно недоступним, але був сексуально доступним, зосередженим на собі та не настільки вдумливим, як я міг або мав бути”.

Протягом багатьох років Ґейман працював із багатьма видавцями. Двоє з них, HarperCollins і WW Norton, заявили, що не планують випускати його книги в майбутньому. Інші, включно з Bloomsbury, наразі відмовляються від коментарів.

У січні у Dark Horse Comics оголосили, що більше не випускатиме свою серію, засновану на романі Ґеймана “Хлопці Анансі”.

Виробництво “Кораліни” скасували, а компанія Disney призупинила заплановану екранізацію "Книги кладовища" Геймана. Netflix все ще планує випустити другий сезон, заснований на серії коміксів “Пісочна людина”, але минулого тижня оголосив, що він буде останнім. Водночас у заяві стрімера обвинувачень проти Геймана немає.