МЗС: Для організації виборів за кордоном необхідно щонайменше шість місяців та зміна законодавства

Україні необхідно розширити мережу виборчих дільниць за межами дипломатичних установ, щоб забезпечити право голосу мільйонам переселенців за кордоном. Проте запуск такої системи потребує тривалої підготовки, значного фінансування та офіційних дозволів від іноземних держав.

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Ключові виклики електоральної демократії після великої війни", - повідомляє Lb.ua.

За його словами, наразі відомство працює у межах чинного законодавства, яке обмежує створення дільниць територіями закордонних дипломатичних установ. На сьогодні функціонує 104 такі установи, а за умови максимального розширення їхню кількість можна довести до 150.

"Чи достатньо це для того, щоб забезпечити право наших громадян взяти участь у виборах? Звичайно, ні", - підкреслив Карасевич.

Він зазначив, що держава має зобов’язання створити умови для активної участі громадян у майбутніх виборах. Для цього робоча підгрупа одностайно підтримала пропозицію ЦВК щодо створення додаткових тимчасових виборчих комісій поза межами дипломатичних установ.

Карасевич пояснив, що процес розгортання такої мережі є надзвичайно складним і потребує двох ключових факторів: часу та ресурсів. За оцінками МЗС, мінімальний термін для підготовки становить шість місяців.

"Ви скажете, що шість місяців - це забагато. Скажу, що ні, тому що ми маємо розібратися... Забезпечити розгортання та налаштування в цієї мережі", - зауважив він.

Також посадовець окреслив алгоритм дій: спочатку необхідно провести мапування місць проживання громадян, потім знайти відповідні приміщення.

Проте найважливішим етапом є отримання згоди від урядів інших країн.

"Ми маємо як держава... звернутися до офіційних чинників відповідних іноземних держав і попросити у них дозвіл на організацію виборів... У нас вже є сигнали, що в певних державах цей процес погодження може займати до трьох місяців", - підсумував представник МЗС.

Раніше в МЗС також пояснили, що право громадян України брати участь у виборах за кордоном не залежить від того, чи перебувають вони на консульському обліку. Консульський облік є адміністративною процедурою, за яку стягується збір - 20 доларів або 18 євро за постановку для тих, кому він потрібен.