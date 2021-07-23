Український інститут майбутнього закликає скликати Раду і РНБО через "Північний потік-2"

Громадська організація "Український інститут майбутнього" (UIF) наполягає на скликанні позачергового закритого засідання парламенту і Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з останніми подіями, пов'язаними з російським газопроводом "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві UIF, оприлюдненій у соцмережі Facebook.

"З огляду на останні події, пов’язані з "Північним потоком-2" і повним нерозумінням і суспільства, і політикуму щодо кроків, які має здійснювати держава в цій ситуації, а також відсутності належної комунікації щодо цього питання зі сторони України, команда Українського інституту майбутнього наполягає на скликанні позачергового закритого засідання ВРУ в найкоротший термін. Під час засідання мають бути заслухані міністр закордонних справ та голова Генштабу Збройних сил України", - зазначається в документі.

Також в UIF вимагають найближчим часом скликати РНБО для розробки плану дій України та створити комунікаційний план щодо залучення громадськості, лобістських компаній у США і низці країн Європейського Союзу.

"Рішення щодо "Північного потоку-2" - це безпекова криза, яка загрожує стабільності держави, особливо з огляду на те, що домовленості США та Німеччини відбулися відразу після статті Путіна "Єдиний народ", де прямо вказано на можливість агресії зі сторони РФ проти України", - наголошується в заяві.

Зі свого боку Український інститут майбутнього готовий приєднатися до розробки стратегій і планів держави з метою протидії рішенням, які грають на руку країні-агресору та загрожують державній безпеці України.

"Сподіваємося на підтримку цієї ініціативи зі сторони влади", - наголосили в інституті.

Нагадаємо, що 22 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

Україна також офіційно ініціювала консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".

Докладніше про рішення Штатів і ФРН і реакцію України читайте в матеріалі LB.ua "Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»".