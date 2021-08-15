США розмістили в Афганістані ще тисячу військових для евакуації дипломатів та афганців-союзників

Президент США Джо Байден санкціонував розміщення в Афганістані ще тисячі американських військовослужбовців, збільшивши їх загальну кількість майже до 5 тисяч.

Про це пише apnews.com.

Військові мають забезпечити безпечну евакуацію посольства США в Кабулі, а також персоналу союзників.

Американці також допоможуть в евакуації афганців, які працювали з військовими під час війни, що тривала майже два десятиліття.

Видання зазначає, що прийняте в останній момент рішення про повторне введення тисяч американських солдатів в Афганістан говорить про “жахливий стан безпеки” у країні, оскільки таліби за лічені дні отримали контроль над ключовими частинами країни.

“Талібан” управляв захопленими регіонами до витіснення бойовиків силами США і коаліції після терактів 11 вересня 2001 року. Зараз Байден встановив 31 серпня крайнім терміном для повного виведення бойових сил – до 20-ї річниці терактів.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня "Талібан" увійшов у передмістя Кабулу – столиці Афганістану. Очікується мирна передача влади.

Того ж дня зранку "Талібан" захопив без супротиву Джелалабад – ключове місто на сході Афганістану.

14 серпня "Талібан" захопив місто Мазарі-Шариф, четвертий за величиною населений пункт Афганістану.

Напередодні таліби взяли під контроль місто Пулі-Алам, що за 50-60 кілометрів на південь від Кабула, а за день до того - друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувається менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.