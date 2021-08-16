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Прессекретарку Навального засудили до півтора року обмеження волі

Опозиціонерку визнали винною в закликах до порушення карантину.

Прессекретарку Навального засудили до півтора року обмеження волі
Фото: instagram.com/kira_yarmysh

Преображенський районний суд Москви призначив півтора року обмеження волі для Кіри Ярмиш, прессекретарки ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється в твіттері опозиціонерки.

"Кірі призначили 1,5 року обмеження волі і скасували домашній арешт до вступу вироку в силу", - йдеться в ньому.

Ярмиш разом з іншими соратникам Навального судили за закликах до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Так звана "санітарна справа" стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня 2021 року.

Російське слідство заявило, що через ці заклики кілька людей, заражених коронавірусом, порушили карантин та приїхали на акцію в центр Москви.

На початку серпня за цією справою соратниці Навального Любов Соболь призначили півтора роки обмеження волі, після чого вона втекла з Росії.

Брат Навального Олег отримав рік позбавлення волі умовно, інший соратник опозиціонера Микола Ляскін - рік обмеження волі.

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