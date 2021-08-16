ХАМАС привітав талібів із захопленням Афганістану

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке з 2007 року контролює Сектор Гази, привітало рух "Талібан" зі швидким захопленням Афганістану.
Про це повідомляє АР.
У своїй заяві ХАМАС привітав "припинення американської окупації афганської землі і високо оцінив мужність талібів, які очолили визвольну війну і перемогли".
Угруповання зазначило, що відхід американців підтверджує необхідність опору народів, в тому числі палестинського, для майбутньої перемоги, і побажало жителям Афганістану подальших успіхів.
АР нагадує, що ХАМАС виступає проти існування держави Ізраїль. Угруповання визнано терористичним у Євросоюзі, США та Ізраїлі.
Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.
Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.