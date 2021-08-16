Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
ГоловнаСвіт

ХАМАС привітав талібів із захопленням Афганістану

Палестинське угруповання наголосило на "припиненні американської окупації афганської землі".

ХАМАС привітав талібів із захопленням Афганістану
Фото: EPA/UPG

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке з 2007 року контролює Сектор Гази, привітало рух "Талібан" зі швидким захопленням Афганістану.

Про це повідомляє АР.

У своїй заяві ХАМАС привітав "припинення американської окупації афганської землі і високо оцінив мужність талібів, які очолили визвольну війну і перемогли".

Угруповання зазначило, що відхід американців підтверджує необхідність опору народів, в тому числі палестинського, для майбутньої перемоги, і побажало жителям Афганістану подальших успіхів.

АР нагадує, що ХАМАС виступає проти існування держави Ізраїль. Угруповання визнано терористичним у Євросоюзі, США та Ізраїлі.

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також