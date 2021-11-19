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НАТО розкритикувало Росію через випробування зброї для знищення супутників

Це випробування призвело до утворення великої кількості орбітального сміття, що суттєво збільшує ризики для життя людей та для космічних об’єктів.

НАТО розкритикувало Росію через випробування зброї для знищення супутників
Фото: www.1tv.ru

Північноатлантична рада розцінює випробування Росією протисупутникової ракети як необачний та безвідповідальний акт, що підриває основи світового правопорядку.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті НАТО.

"Північноатлантична рада рішуче засуджує необачне та безвідповідальне випробування Російською Федерацією протисупутникової ракети 15 листопада 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

За даними НАТО, це випробування призвело до утворення великої кількості орбітального сміття, що суттєво збільшує ризики для життя людей та для космічних об’єктів, що належать багатьом державам та організаціям

"Така небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії, що вона виступає проти мілітаризації космосу, та підриває міжнародний порядок», - йдеться у заяві.

Як наголошується, цей вчинок демонструє безвідповідальну поведінку Росії та ставлять під загрозу безпекові, економічні, наукові та комерційні інтереси всіх держав і структур, які прагнуть досліджувати та використовувати відкритий космос з мирною метою.

15 листопада в рамках випробувань перспективного озброєння росія знищила старий супутник на орбіті Землі, Очільник Міністерстві оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що жодної загрози для космічної діяльності фрагменти, що утворилися, не становлять.

Заява Шойгу суперечить інформації американського космічного агентства NASA, яке заявило, що уламки знищеного Росією супутника створили реальну загрозу безпеці Міжнародної космічної станції та її екіпажу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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