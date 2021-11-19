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Резніков: Україна домовляється з США про отримання допомоги для захисту від атак з повітря та моря

Сторони обговорили додаткові потреби України і можливості їх вирішення.

Резніков: Україна домовляється з США про отримання допомоги для захисту від атак з повітря та моря
Фото: предоставлено пресс-службой

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна сформувала заявку для отримання конкретної допомоги з боку Сполучених Штатів у сфері безпеки й оборони.

Про це він заявив за результатами основних зустрічей у межах візиту до США, передає "Укрінформ".

"Так, ми обговорювали (питання додаткової допомоги Україні – ред.). Ми спочатку проаналізували загрози більш детально, а потім обговорювали наші додаткові потреби і можливості їх вирішення", - сказав Резніков.

Міністр відмовився розкрити деталі замовлення, однак зауважив: "Нам потрібно захистити повітря, нам потрібно захистити море".

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів приблизно 80 тонн боєприпасів. Минулого місяця Україна отримала від США три партії додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів: летальне озброєння включно з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпаси та засоби першої медичної допомоги.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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