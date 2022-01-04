Автопродажі в Україні в 2021 році стали найбільшими з початку війни

У 2021 році продажі нових легкових автомобілів в Україні становили 103,3 тис. одиниць, що на 20% більше порівняно з 2020-м роком.

Про це свідчать підрахунки асоціації "Укравтопром".

Найпопулярнішою маркою серед українців була Toyota - 15 232 первинні реєстрації (+14% до 2020 року). На другому місці - Renault з результатом 13 475 автомобілів (-6% до 2020 року). Третє місце дісталося KIA - 9 138 автомобілів (+50% до 2020 року).

Далі йдуть: Skoda - 6 172 авто (+22%); Nissan - 4 815 авто (+26%); Hyundai - 4 797 авто (+19%); Chery - 4 653 авто (+136%); Mitsubishi - 4 220 авто (+76%); Volskwagen - 4 120 авто (+12%); Suzuki - 3 769 авто (+27%).

Найпопулярнішою моделлю в Україні виявилася KIA Sportage. Упродовж року було продано 7 124 одиниці цього автомобіля.

Видання Auto-Consulting із посиланням на власні підрахунки наводить схожі дані, тільки у неї на п'ятому місці не Nissan, а Hyundai.

Стільки нових автомобілів, як у 2021 році, в Україні не продавали з 2013 року, коли ринок був удвічі більшим.