У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло сім людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло сім людей (оновлено)
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
ГоловнаНовини -

Дата нового раунду перемовин залежатиме від реакції Кремля на пропозиції України, – Подоляк

Є інформація, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

Дата нового раунду перемовин залежатиме від реакції Кремля на пропозиції України, – Подоляк
Фото: надано ОПУ

Дата наступного раунду переговорів Росії та України буде відомою після доопрацювань у підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє УП.

За його словами, прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах – у військовій та юридичній. "Деталізація важлива", – наголосив радник глави ОП.

Подоляк додав, що вже є перша позитивна реакція опонентів – готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках. Це дасть змогу вирішити суттєві гуманітарні проблеми.

У свою чергу російське видання РИА "Новости" з посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.

Джерело УП повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також