Дата нового раунду перемовин залежатиме від реакції Кремля на пропозиції України, – Подоляк

Дата наступного раунду переговорів Росії та України буде відомою після доопрацювань у підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє УП.
За його словами, прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах – у військовій та юридичній. "Деталізація важлива", – наголосив радник глави ОП.
Подоляк додав, що вже є перша позитивна реакція опонентів – готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках. Це дасть змогу вирішити суттєві гуманітарні проблеми.
У свою чергу російське видання РИА "Новости" з посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.
Джерело УП повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.