Дата нового раунду перемовин залежатиме від реакції Кремля на пропозиції України, – Подоляк

Є інформація, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

Дата наступного раунду переговорів Росії та України буде відомою після доопрацювань у підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє УП.

За його словами, прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах – у військовій та юридичній. "Деталізація важлива", – наголосив радник глави ОП.

Подоляк додав, що вже є перша позитивна реакція опонентів – готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках. Це дасть змогу вирішити суттєві гуманітарні проблеми.

У свою чергу російське видання РИА "Новости" з посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.

Джерело УП повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.