Кіборг Тарас Коваль Вальтер загинув у боях під Києвом

Десантник Тарас Коваль з позивним Вальтер, учасник оборони Донецького аеропорту у 2014 році загинув, боронячи Київ від російських окупантів.

Про це повідомив засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

"Кілька моїх хороших знайомих уже загинуло на цій війні. Але Тарас Коваль був особливим. Він був одним з героїв легендарного календаря з кіборгами, знятого для нас Roman Nikolayev... Вчора він загинув під Києвом, захищаючи нас з вами", – написав Дейнега у фейсбуці ввечері 30 березня.

Волонтер розповів, що Вальтер був сміливим і великим ботаном у зброї. Завжди був готовий дати лекцію, навіть якщо про неї не просили.

"Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. У 2014 пройшов майже все, включно з ДАП. Лишився таким же спокійним флегматом. Любив і був вдячний "Повернись живим". Не вмів брехати, бо все було написано на його чесному, трохи дитячому лиці", – поділився спогадами про загиблого героя засновник "Повернись живим".

Відомо, що Тарас Коваль народився у Києві, був військовослужбовцем 95 аеромобільної бригади.