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У Німеччині судитимуть росіянку за протести на підтримку окупантів

Їй загрожує до 3 років в'язниці.

У Німеччині судитимуть росіянку за протести на підтримку окупантів
Фото: IMAGO/Christoph Hardt

У Німеччині судитимуть росіянку Олену Колбаснікову, яка торік організувала у Кельні автопробіг на підтримку Росії.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

Колбасніковій може загрожувати до трьох років ув'язнення за виправдання агресії окупантів.

Жінка є одним з організаторів проросійських протестів у Німеччині та співпрацює з ультраправими політиками, зокрема з Маркусом Бейзіхтом, відомим своїми радикальними поглядами. 8 травня 2022 року, до річниці капітуляції нацистської Німеччини, вони разом організували автопробіг, до якого долучилися понад 1000 учасників з російськими та радянськими прапорами.

Окрім того, Колбаснікова була організатором демонстрації “Проти війни та поставок зброї Україні”, що відбулася у вересні 2022 року в центрі Кельна, а також виступила на демонстрації “Ami Go Home” на базі ВПС США в Рамштайні.

За даними прокуратури Кельна, на окремих відео видно, як Колбаснікова заявляла: “Росія не є агресором. Зараз росія допомагає закінчити війну в Україні”. Тобто вона схвалила злочин під час зібрання, який міг порушити громадський спокій. 

Відповідно до Кодексу злочинів проти міжнародного права, ведення агресивної війни є злочином. Той, хто підтримує та виправдовує його, може отримати до трьох років позбавлення волі. Щоправда, визнають юристи, штраф є більш реальним покаранням.

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Як зазначається, на процесі, який має відбутися 29 березня, Колбаснікова може влаштувати “шоу” за участю своїх прихильників, котрі організують під будівлею суду мітинг. Зрозуміло, що це буде використано російською пропагандою.

Зазначимо, суд у Кельні може бути не останнім. Газета Kölner Stadt-Anzeiger у січні стверджувала, що стосовно Колбаснікової ведеться розслідування через її репост у соцмережах заклику долучатися до ПВК “Вагнер”.

Колбаснікова родом з міста Дніпро. Її чоловік Макс Шлунд є колишнім російським військовим, який очолює асоціацію “Міст порозуміння між Росією та Німеччиною”.

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