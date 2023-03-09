У Німеччині судитимуть росіянку за протести на підтримку окупантів

Їй загрожує до 3 років в'язниці.

У Німеччині судитимуть росіянку Олену Колбаснікову, яка торік організувала у Кельні автопробіг на підтримку Росії.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

Колбасніковій може загрожувати до трьох років ув'язнення за виправдання агресії окупантів.

Жінка є одним з організаторів проросійських протестів у Німеччині та співпрацює з ультраправими політиками, зокрема з Маркусом Бейзіхтом, відомим своїми радикальними поглядами. 8 травня 2022 року, до річниці капітуляції нацистської Німеччини, вони разом організували автопробіг, до якого долучилися понад 1000 учасників з російськими та радянськими прапорами.

Окрім того, Колбаснікова була організатором демонстрації “Проти війни та поставок зброї Україні”, що відбулася у вересні 2022 року в центрі Кельна, а також виступила на демонстрації “Ami Go Home” на базі ВПС США в Рамштайні.

За даними прокуратури Кельна, на окремих відео видно, як Колбаснікова заявляла: “Росія не є агресором. Зараз росія допомагає закінчити війну в Україні”. Тобто вона схвалила злочин під час зібрання, який міг порушити громадський спокій.

Відповідно до Кодексу злочинів проти міжнародного права, ведення агресивної війни є злочином. Той, хто підтримує та виправдовує його, може отримати до трьох років позбавлення волі. Щоправда, визнають юристи, штраф є більш реальним покаранням.

Як зазначається, на процесі, який має відбутися 29 березня, Колбаснікова може влаштувати “шоу” за участю своїх прихильників, котрі організують під будівлею суду мітинг. Зрозуміло, що це буде використано російською пропагандою.

Зазначимо, суд у Кельні може бути не останнім. Газета Kölner Stadt-Anzeiger у січні стверджувала, що стосовно Колбаснікової ведеться розслідування через її репост у соцмережах заклику долучатися до ПВК “Вагнер”.

Колбаснікова родом з міста Дніпро. Її чоловік Макс Шлунд є колишнім російським військовим, який очолює асоціацію “Міст порозуміння між Росією та Німеччиною”.