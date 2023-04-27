Росія вдарила по Херсону і Кізомису, є загиблий

Російська армія вдень 27 квітня вдарила по Херсону. Загинув 42-річний чоловік.

Крім того, ворог знову обстріляв Кізомис. На село окупанти скинули пʼять керованих авіабомб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік. Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється", – зазначив він.

Кізомис ворог обстрілює фактично щодня. Цього тижня внаслідок авіаудару там було зруйновано церкву.