Головне за ніч. П’ятниця, 28 квітня

Нічні ворожі ракетні удари, 65 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів.

Цього ранку Росія випустила по Україні 23 крилаті ракети. 21 з них була знищена українськими захисниками.

Ракетами ворог бив із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь». Разом – до перемоги!" – написав він.

Попередньої масованої атаки ракетами і безпілотниками одночасно ворог завдав 9 березня. Тоді росіяни випустили 81 ракету і вісім БпЛА.

В Умані дві російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку та складські будівлі. За даними станом на 9:42, загинули семеро людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що удар повністю зруйнував цілий підʼїзд. З-під завалів врятували 17 мешканців, девʼятьох з них госпіталізували.

Президент Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки в Умані пошкоджено не менше 10 багатоповерхівок. "В одній з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди", – зазначив він.

У Дніпрі від російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина.

"Півночі не сплю. «Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів", – написав мер міста Борис Філатов.

Згодом у ОВА повідомили, що жінка з дитиною загинули внаслідок влучання в приватний будинок.

"У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області під час повітряної тривоги спрацювала система ППО. Лунали вибухи. Є пошкодження уламками дорожного покриття та лінії електромереж у Оболонському районі.

За оновленими даними станом на 6:25, у повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два безпілотники. У Telegram КМВА зазначили, що, за попередньою інформацією, били росіяни з літаків стратегічної авіації.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", – повідомив начальник адміністрації Сергій Попко.

Про роботу ППО о 4:57 повідомили в КМВА у Telegram. Перед тим у столиці пролунало декілька вибухів.

У Київській області, в Українці, під час масованої російської атаки уламки ракети впали на будинок. Поранено тринадцятирічну дівчинку, дитина госпіталізована, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – написав він.

У МВС повідомили, що поранень зазнала ще одна людина.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби здійснив на цих ділянках фронту понад 65 атак, усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Минулої доби ворог завдав вісьмох ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 56 обстрілів з МРЛС по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Наші захисники збили шість ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили два пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 189 460 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

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