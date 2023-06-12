Окупанти з гелікоптерів обстріляли село на Харківщині

Російські війська в понеділок, 12 червня, обстріляли село Івашки Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Суспільне.

"12 червня о 10:44 завдали ударів з артилерії по підприємству "Івашківський інкубатор". Пошкоджені господарчі споруди. О 12:30 гелікоптери здійснили обстріл околиці села. Поранених немає", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що протягом 11 червня ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Протягом суботи 10 червня ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.