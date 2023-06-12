У Героя залишилися мати, дружина, четверо дітей та брат.

Фото: Іван Станіславський

12 червня у Львові відбулась церемонія прощання з Героєм Романом Тихим, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Роман Тихий народився 15 травня у селищі міського типу Нові Стрілища Львівської області. Згодом переїхав на Херсонщину, навчався в Антонівській загальноосвітній школі.

Після завершення навчання проходив військову службу лавах морської піхоти у Севастополі. У мирний час із сімʼєю проживав у Скадовську Херсонської області, працював слюсарем газового устаткування. Захоплювався футболом.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації родина перебралася до Львова. Тут Роман вступив до складу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Загинув Роман 8 червня 2023 року. У Героя залишилися мати, дружина, четверо дітей та брат.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Поховали Героя на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський