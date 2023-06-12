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Мешканці підтоплених районів отримають грошову допомогу, - Верещук

Вони також потрапляють під програму єВідновлення.

Мешканці підтоплених районів отримають грошову допомогу, - Верещук
Фото: minre.gov.ua

Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, передає LIGA.net.

"Прем'єр-міністр поставив завдання розробити проєкт постанови щодо грошової допомоги мешканцям, які потрапили в зону лиха. Це буде одноразова грошова допомога", – сказала вона.

Розмір виплати поки що не встановлений.

Крім того, евакуйовані херсонці отримають право на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи.

"Люди, які перемістилися навіть в межах області з зони підтоплення, підпадають під сфери дії постанови, яка визначає їх як внутрішньо переміщених осіб. Вони отримуватимуть виплати щомісяця – 2000 і 3000 грн [на дорослих і дітей відповідно]", – сказала Верещук.

Також мешканці підтоплених районів потрапляють під програму єВідновлення.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Унаслідок підриву загинули щонайменше 10 осіб, понад 40 - зникли безвісти.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів Херсонської області: 32 на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. 

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.

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