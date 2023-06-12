Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуювали 11 людей, - Кириленко

12 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Сторожове у Волноваському районі.

У нещодавно звільнених населених пунктах Донецької області проводять "зачистку", а їхніх жителів евакуюють.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Станом на сьогодні, на 18.00, із Благодатного евакуйовано трьох осіб, усі - дорослі люди. Сторожове - сім осіб, серед яких одна особа з обмеженням руху. Нескучне - одна жінка, також з інвалідністю", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, що учора в Міноборони підтвердили звільнення Благодатного та Макарівки. Бійці 7-го окремого батальйону заявили також про звільнення Нескучного Донецької області.

12 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Сторожове у Волноваському районі Донецької області.