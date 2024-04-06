Зеленський: найближчими днями буде узгоджена дата Саміту миру у Швейцарії

Україна найближчим часом узгодить із Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру. Очікується присутність близько ста лідерів країн.

Про таке повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що поки що списку країн, які візьмуть участь у заході, немає. Проте, щойно президенти України та Швейцарської Конфедерації узгодять дати, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення.

"Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни", – зазначив глава держави.

Він зазначив, тільки спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії. Тож на саміті чекають країни з усіх континентів.