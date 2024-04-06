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Зеленський: найближчими днями буде узгоджена дата Саміту миру у Швейцарії

Україна розраховує на присутність приблизно 100 країн.

Зеленський: найближчими днями буде узгоджена дата Саміту миру у Швейцарії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна найближчим часом узгодить із Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру. Очікується присутність близько ста лідерів країн. 

Про таке повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

Він зазначив, що поки що списку країн, які візьмуть участь у заході, немає. Проте, щойно президенти України та Швейцарської Конфедерації узгодять дати, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення.

"Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни", – зазначив глава держави.

Він зазначив, тільки спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії. Тож на саміті чекають країни з усіх континентів.

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак. 
  • Президент Зеленський сказав, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.
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