Сили оборони мають снаряди для поточного захисту, але не для контрнаступу

Сили оборони зараз не мають снарядів для контрнаступальних дій. Для захисту від нападів на нинішньому рівні є декілька ініціатив, за якими надходить зброя.

Для того, щоб зараз захищатися на поточному рівні, снарядів вистачить. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Для того, щоби сьогодні захищати так, як ми захищаємо – по-чесному – в усіх бригадах, які на найнапруженішим напрямках, все сьогодні, слава Богу, довго боролись з цим, але все чесно розподіляється. Без пріоритетів", – запевнив він.

Для закриття дефіциту в артилерії збільшили виробництво дронів.

"Дефіциту сьогодні в цьому напрямку я глобально не бачу", – сказав президент.

Однак для зриву контрнаступу росіян зброї не вистачає. Також не вистачає зброї для відпрацювання по ворожих аеродромах і авіації та складах. За словами президента, для цього є відповідний снаряд або зброя, але їх не вистачає.