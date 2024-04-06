В Україні у неділю прогнозують до +23°, дощі лише вночі

У Києві та області 7 квітня прогнозується вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. У столиці температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

В Україні у неділю дощі очікуються в окремих областях, температура вночі 4-9°, вдень 14-23° тепла, повідомляє Укрінформ із посиланнням на Укргідрометцентр.

"Уночі у більшості північних, центральних та південних областей невеликі, на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині помірні дощі; на решті території, вдень в Україні без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до +23°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 квітня прогнозується вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°; на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Згідно з прогнозом, в Україні 8-9 квітня утримається суха погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 8 квітня 17-22°, 9 квітня 20-25°.

У Києві та області 8-9 квітня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. У столиці температура вночі 8-10° тепла, вдень 8 квітня 20-22°, 9 квітня 23-25°; на Київщині вночі 5-10° тепла; вдень 8 квітня 17-22°, 9 квітня 20-25°.

Синоптики в Україні 10-11 квітня опадів не прогнозують, лише 11 квітня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі 6-12°, вдень 19-25°, 11 квітня в західних областях 15-21°.

У столичному регіоні 10-11 квітня утримається суха погода. В Києві температура вночі 10-12°, вдень 21-23°; по області вночі 7-12°, вдень 19-24°.