Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та артилерією

Загиблих і постраждалих немає.

Протягом дня ворог 7 разів бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Обстріляв район і з важкої артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були сам Нікополь та Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Понівечені дві триповерхівки – гуртожиток і будівля, що не експлуатувалася.

Ввечері Генштаб повідомив, що ворог за минулу добу завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.