Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та артилерією

Загиблих і постраждалих немає.

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та артилерією
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня ворог 7 разів бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Обстріляв район і з важкої артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Під ударом були сам Нікополь та Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Понівечені дві триповерхівки – гуртожиток і будівля, що не експлуатувалася.

Ввечері Генштаб повідомив, що ворог за минулу добу завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies