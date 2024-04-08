Євлаш: Мета дронових атак росіян - виявляти вогневі групи та системи ППО

Росіяни продовжують тактику повітряного терору, намагаючись нищити критичну інфраструктуру України. Крім того, мета ворога – виявлення мобільних вогневих груп та пусків ракет української ППО.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Укрінформ.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику повітряного терору, використовує БПЛА типу «Шахед» з намаганням знищити, добити критичну інфраструктуру там, де він бачить доцільність і, ймовірно, можливості враження наших критичних об’єктів. Ще мета повітряних нальотів - це виявлення наших мобільних вогневих груп, фіксація, звідки відбуваються пуски ракет. Постійно знаходяться в небі їхні літаки, які готові атакувати місця виявлення наших пускових установок", - зазначив Євлаш.

Він зауважив, що мобільні вогневі групи Сил оборони демонструють хороший результат. Так, напередодні було відбито 100% повітряних цілей. Водночас ворог продовжує проводити так званий турбуючий вогонь, щоб не давати Силам оборони часу ефективно підготуватись.

Говорячи про кількість ракет у ворога, речник зазначив, що їх, на жаль, досить багато.

"Ракет у росіян залишилось досить багато. Як ми знаємо, за даними ГУР, їх залишилась майже тисяча і ворог постійно використовує нові і нові", - додав Євлаш.

Аналіз ворожих ракет засвідчує, що вони використовують і щойно зроблені ракети, і північнокорейські.

Крім того, за його словами, ворожі дрони залишаються суттєвою проблемою в прифронтових територіях, зокрема, на Харківщині, Херсонщині. Водночас Сили оборони успішно знищують їх.

Говорячи про те, як швидко росіяни можуть поновити розвідку літаками А-50, речник зазначив: "Нам вдалося ліквідувати меншу частину. У росіян, за даними розвідки, залишилось близько 7 літаків такого типу, які вони модернізують. В них були 2 модернізовані літаки, які ми вразили... Літаки, які залишились, досить старі і складно їх використовувати - необхідно підготувати особовий склад, який зможе виконувати поставлені задачі. Потенціал у них є, але питання в тому, наскільки швидко вони зможуть їх підготувати".

Як повідомлялося, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed" із мису Чауда (Крим), районів Курськ, Єйськ (РФ). Силами та засобами протиповітряної оборони 17 ударних дронів було знищено.