​Ексочільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася в СБУ

Ексглава Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна мобілізувалася до лав Служби безпеки України.
Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.
"Продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони. З сьогоднішнього дня - мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено", - написала Лапутіна.
Хто така Юлія Лапутіна
- Ексглава Мінветеранів із 1992 року почала службу у лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.
- Після створення антитерористичного центру СБУ «Альфа» її запросили до нього старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.
- 2008 року виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції мешканців Автономної Республіки Крим до України, але після приходу до влади Віктора Януковича цю концепцію припинили реалізовувати.
- Протягом 2010—2012 років Лапутіна була заступницею начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.
- 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». Пізніше вона згадувала, що вилітаючи на Донбас вони не знали, що тут відбувається і лише тут зрозуміли, що опинилися в облозі. Вона налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва.
- Лапутіна у вересні — грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.
- Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію «Краматорськ — це Україна», яку підхопили в інших містах.
- 2014 року її призначили заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. В СБУ вона займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки .
- У березні 2020 року їй було присвоєне військове звання генерал-майора і вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
- У грудні 2020 року Верховна Рада призначила генерал-майора Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів. Її кандидатуру підтримали 248 нардепів. У лютому 2024-го парламент відправив її у відставку.