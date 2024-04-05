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​Ексочільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася в СБУ

У неї вже є досвід роботи в спецслужбі.

​Ексочільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася в СБУ
Юлія Лапутіна
Фото: Facebook/Yulia Lap

Ексглава Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна мобілізувалася до лав Служби безпеки України.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

"Продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони. З сьогоднішнього дня - мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено", - написала Лапутіна.

Хто така Юлія Лапутіна

  • Ексглава Мінветеранів із 1992 року почала службу у лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.
  • Після створення антитерористичного центру СБУ «Альфа» її запросили до нього старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.
  • 2008 року виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції мешканців Автономної Республіки Крим до України, але після приходу до влади Віктора Януковича цю концепцію припинили реалізовувати.
  • Протягом 2010—2012 років Лапутіна була заступницею начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.
  • 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». Пізніше вона згадувала, що вилітаючи на Донбас вони не знали, що тут відбувається і лише тут зрозуміли, що опинилися в облозі. Вона налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва. 
  • Лапутіна у вересні — грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.
  • Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію «Краматорськ — це Україна», яку підхопили в інших містах.
  • 2014 року її призначили заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. В СБУ вона займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки .
  • У березні 2020 року їй було присвоєне військове звання генерал-майора і вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
  • У грудні 2020 року Верховна Рада призначила генерал-майора Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів. Її кандидатуру підтримали 248 нардепів. У лютому 2024-го парламент відправив її у відставку.
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