​Ексочільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася в СБУ

У неї вже є досвід роботи в спецслужбі.

Ексглава Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна мобілізувалася до лав Служби безпеки України.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

"Продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони. З сьогоднішнього дня - мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено", - написала Лапутіна.

Хто така Юлія Лапутіна