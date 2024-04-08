Наслідки російської атаки на Сумщину 8 квітня 2024 року

8 квітня після 15-ої години окупанти завдали авіаудару по Сумах, також били по області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.

Керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив також, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по центру Білопілля.

Оновлення 17.53. Сумська обласна прокуратура повідомила, що в результаті атаки на Суми були поранені троє цивільних.

О 15:30 ворог завдав трьох ударів авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. Загинула жінка, іще двоє людей поранені, один у важкому стані. Крім того, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури і транспортні засоби.

Фото: Сумська ОВА Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року

Фото: Сумська ОВА Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року

Фото: Сумська ОВА Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року