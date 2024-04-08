Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по Сумах і області. Є загибла і поранені (доповнено)

Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.

Росія вдарила по Сумах і області. Є загибла і поранені (доповнено)
Наслідки російської атаки на Сумщину 8 квітня 2024 року

8 квітня після 15-ої години окупанти завдали авіаудару по Сумах, також били по області. 

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.

Керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив також, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по центру Білопілля.

Оновлення 17.53. Сумська обласна прокуратура повідомила, що в результаті атаки на Суми були поранені троє цивільних. 

О 15:30 ворог завдав трьох ударів авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. Загинула жінка, іще двоє людей поранені, один у важкому стані. Крім того, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури і транспортні засоби.

Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року
Фото: Сумська ОВА
Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року

Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року
Фото: Сумська ОВА
Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року

Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року
Фото: Сумська ОВА
Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року

Наслідки російської атаки на Сумщину 8 квітня 2024 року
Наслідки російської атаки на Сумщину 8 квітня 2024 року

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies