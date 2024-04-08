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Отримали вироки двоє жителів Донеччини, які здавали позиції ЗСУ

Жінку засудили до 8,6 років, а чоловіка – до 11 років позбавлення волі.

Отримали вироки двоє жителів Донеччини, які здавали позиції ЗСУ
Зрадниця, що здавала позиції ЗСУ
Фото: Офіс Генпрокурора

Двоє мешканців Донеччини отримали вироки за передачу даних про дислокацію та пересування ЗСУ. Жінка отримала 8,6 років, а чоловік – 11 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

У суді довели, що у вересні 2022 року мешканця Краматорська завербував представник спецслужб держави-агресора. Виконуючи вказівки куратора, засуджений уточнював місця дислокації особового складу й техніки українських військових на території населеного пункту.  

Зрадник, що здавав позиції ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Зрадник, що здавав позиції ЗСУ

У 2023 році мешканка Слов’янська в одному з месенджерів приєдналася до проросійського чату, що контролюється "мдб днр". Там вона поширювала текстові повідомлення та скриншоти "Google Maps" з позначенням розташування українських реактивних систем залпового вогню і розміщення підрозділів ЗСУ. 

На вироки суду обоє чекали під вартою.  

Нещодавно викрили мешканця Харківщини на пособництві РФ і запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України. Він передавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ, а під час окупації чергував на блокпостах. Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах у період окупації.

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