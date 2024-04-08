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ГУР: після вибуху дрона на ЗАЕС суттєвих пошкоджень немає

Українська розвідка спостерігає за ситуацією на ЗАЕС.

ГУР: після вибуху дрона на ЗАЕС суттєвих пошкоджень немає
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Після вибуху дрона на Запорізькій атомній електростанції суттєвих пошкоджень, які можуть загрожувати ядерній безпеці, не зафіксовано.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що суттєвих пошкоджень, які могли б нести загрозу ядерній безпеці на ЗАЕС немає. За словами Юсова, розвідка спостерігає за ситуацією на ЗАЕС, і там нічого не змінилося.

"На території станції знаходяться російські війська і важке озброєння, регулярно здійснюються обстріли з території станції, у тому числі російські загарбники запускають дрони. Частина території станції залишається замінованою. Це те, що ми можемо констатувати",  – додав представник ГУР.

  • МАГАТЕ 7 квітня повідомило, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. Подробиці інциденту наразі невідомі.
  • В ГУР прокоментували, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої Росією Запорізької АЕС.
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