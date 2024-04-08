ГУР: після вибуху дрона на ЗАЕС суттєвих пошкоджень немає

Після вибуху дрона на Запорізькій атомній електростанції суттєвих пошкоджень, які можуть загрожувати ядерній безпеці, не зафіксовано.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що суттєвих пошкоджень, які могли б нести загрозу ядерній безпеці на ЗАЕС немає. За словами Юсова, розвідка спостерігає за ситуацією на ЗАЕС, і там нічого не змінилося.

"На території станції знаходяться російські війська і важке озброєння, регулярно здійснюються обстріли з території станції, у тому числі російські загарбники запускають дрони. Частина території станції залишається замінованою. Це те, що ми можемо констатувати", – додав представник ГУР.