Сьогодні, 8 квітня, російська окупаційна армія близько 12.30 завдала по підприємству Запоріжжя ракетної атаки. Загинуло троє осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, а також уточнили у Офісі генпрокурора.

"росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", – написав Федоров.

Перед тим він повідомляв у телеграмі про вибухи у місті.

Доповнення. Пізніше у Офісі генпрокурора уточнили, що близько 12:30 військовослужбовці збройних сил РФ нанесли ракетний удар по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24

Фото: ОФіс генпрокурора Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали у Офісі генпрокурора.