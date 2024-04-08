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РФ вдарила по підприємству у Запоріжжі. Троє осіб загинуло (доповнено)

Наслідки атаки уточнюють.

РФ вдарила по підприємству у Запоріжжі. Троє осіб загинуло (доповнено)
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 8 квітня, російська окупаційна армія близько 12.30 завдала по підприємству Запоріжжя ракетної атаки. Загинуло троє осіб. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, а також уточнили у Офісі генпрокурора. 

"росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", – написав Федоров. 

Перед тим він повідомляв у телеграмі про вибухи у місті. 

Доповнення. Пізніше у Офісі генпрокурора уточнили, що близько 12:30 військовослужбовці збройних сил РФ нанесли ракетний удар по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24
Фото: ОФіс генпрокурора
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, 8.04.24

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали у Офісі генпрокурора. 

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