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Мешканця Харківщини підозрюють у переправленні ухилянтів до Росії

Чоловік переправляв ухилянтів за 9 тисяч доларів.

Мешканця Харківщини підозрюють у переправленні ухилянтів до Росії
Мешканця Харківщини підозрюють у переправленні ухилянтів до Росії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські викрили мешканця селища Золочів у Харківській області, який за даними правоохоронців організував канал переправлення ухилянтів до Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник за грошову винагороду у розмірі 9 тисяч доларів США налагодив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон з території Харківської області до Білгородської області РФ в обхід встановлених пунктів пропуску”, - зазначили в поліції.

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Чоловіка викрили 7 квітня неподалік в’їзду до села Одноробівка Богодухівського району. Він в цей момент намагався переправити 34-річного ухилянта до Білгородської області.

Під час обшуку за місцем мешкання 56-річного чоловіка виявили та вилучили отримані за незаконне переправлення гроші та мобільний телефон.

Організатора каналу затримали, йому повідомили про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

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