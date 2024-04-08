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РФ 6 разів за день атакувала Нікопольщину. Постраждало двоє людей

Російська армія атакувала район із артилерії та запускала дрони-камікадзе. 

РФ 6 разів за день атакувала Нікопольщину. Постраждало двоє людей
Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом дня шість разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждало двоє осіб. Пошкоджене комунальне підприємство і інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"Під ударами артилерії та дронів-камікадзе. За день Нікопольщина пережила 6 ворожих атак. Прилітало по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Постраждали двоє людей. Окрім комунального підприємства, пошкоджений інфраструктурний об’єкт", – зазначив він.

Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки по Нікопольщині
Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки по Нікопольщині
Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки по Нікопольщині

Раніше Лисак повідомив, що постраждалими є жителі Нікополя: 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також у районі один приватний будинок вщент зруйнований. Ще 6 – понівечені. також пошкоджені 5 господарських споруд. Побиті авто, газогін, кілька ліній електропередач.

Нещодавно на Нікопольщині через удари РФ майже 5 тис абонентів залишилися без газу. Тоді під російську атаку потрапив газопровід, водопровідна мережа, лінії електропередач, АЗС та ліцей.

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