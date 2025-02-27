На Харківщині окупанти понівечили дві "швидкі", через атаки постраждали люди

На Харківщині окупанти понівечили дві "швидкі", через атаки у області постраждали двоє людей.

Про це повідомили у ОВА.

26 лютого близко 22:50 у с.Борова Ізюмського району унаслідок влучання КАБу на відкриту територію пошкоджено дві карети швидкої допомоги та скління вікон будівлі. Минулося без постраждалих.

Із 21:50 по 22:00 росіяни застосували КАБи по Богодухівському району. Відбулося влучання 3 КАБів на відкриту територію біля с.Довжик, ще 1 КАБ – біля с. Феськи, 2 КАБ – біля с. Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

У с. Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

У с. Клинова-Новоселівка Богодухівського району унаслідок влучання FPV-дронів пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

С. Золочів також постраждало через КАБ. Унаслідок влучання на територію приватного домоволодіння пошкоджено ще 35 приватних будинків та 10 господарчих споруд.

Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес.

У Куп'янському районі в с. Кіндрашівка унаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будинок, а в с. Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.