Над Миколаївщиною уночі сили ППО знищили сім "Шахедів"

Вчора, 26 лютого, росіяни атакували Миколаївську область FPV-дронами. Вночі ППО збила 7 "Шахедів".

Як повідомили у Миколаївській ОВА, ворог сім разів атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. У результаті у с. Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та лінію електропередач.

Від електропостачання було відключено 1906 абонентів. О 16:27 електропостачання відновили. Постраждалих немає.

У ніч на 27 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».