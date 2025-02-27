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Над Миколаївщиною уночі сили ППО знищили сім "Шахедів"

Вчора росіяни атакували область FPV-дронами. 

Над Миколаївщиною уночі сили ППО знищили сім "Шахедів"
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Вчора, 26 лютого, росіяни атакували Миколаївську область FPV-дронами. Вночі ППО збила 7 "Шахедів". 

Як повідомили у Миколаївській ОВА, ворог сім разів атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. У результаті у с. Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та лінію електропередач. 

Від електропостачання було відключено 1906 абонентів. О 16:27 електропостачання відновили. Постраждалих немає.

У ніч на 27 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».

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