Нацспротив: окупанти намагаються насадити російську культуру святкування масниці

Загарбники затвердили єдиний шаблон святкування масниці на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Особливу увагу окупанти приділили обов’язковим вимогам щодо костюмів аніматорів, які тепер мають відповідати російським традиціям. Таким чином у відвідувачів, особливо у дітей, має сформуватись відчуття культурної єдності з росіянами”, - йдеться у повідомленні.

Такими діями Кремль проводить політику знищення української ідентичності.