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Нацспротив: окупанти намагаються насадити російську культуру святкування масниці

Зокрема, костюми аніматорів тепер мають відповідати російським традиціям. 

Нацспротив: окупанти намагаються насадити російську культуру святкування масниці
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

Загарбники затвердили єдиний шаблон святкування масниці на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Особливу увагу окупанти приділили обов’язковим вимогам щодо костюмів аніматорів, які тепер мають відповідати російським традиціям. Таким чином у відвідувачів, особливо у дітей, має сформуватись відчуття культурної єдності з росіянами”, - йдеться у повідомленні.

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Такими діями Кремль проводить політику знищення української ідентичності.

  • На тимчасово окупованих територіях до музеїв призначають кураторів з ФСБ, які визначатимуть кадрову політику музею та перевірятимуть сценарії екскурсій.
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