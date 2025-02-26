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Росіяни атакували у Херсоні машину “швидкої”

На щастя, медики залишилися неушкодженими.

Росіяни атакували у Херсоні машину “швидкої”
Ілюстративне фото
Фото: Одеська обласна прокуратура

Ввечері 26 лютого російські окупанти атакували Херсон.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Херсоні російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги, що поспішала на виклик”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок удару автомобіль загорівся, на щастя, медики залишилися неушкодженими.

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