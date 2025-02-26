Росіяни атакували у Херсоні машину “швидкої”

Ввечері 26 лютого російські окупанти атакували Херсон.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Херсоні російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги, що поспішала на виклик”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару автомобіль загорівся, на щастя, медики залишилися неушкодженими.
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Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль одного комунальних підприємств Херсона.
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26 лютого росіяни атакували дроном жителя села Львове у Херсонській області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.