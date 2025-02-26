Росіяни атакували у Херсоні машину “швидкої”

Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль одного комунальних підприємств Херсона.

“У Херсоні російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги, що поспішала на виклик”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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