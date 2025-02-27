​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів

Упродовж доби оборонці ліквідували 1150 російських солдатів, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 1 засіб ППО ворога.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:
- собового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10209 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13) од,
- артилерійських систем – 23755 (+69) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140) од,
- спеціальна техніка ‒ 3760 (+1).
Дані уточнюються.