​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Від початку вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 871 850 окупантів.

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