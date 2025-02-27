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​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 871 850 окупантів. 

​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби оборонці ліквідували 1150 російських солдатів, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 1 засіб ППО ворога. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

  • собового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 10209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13) од,
  • артилерійських систем – 23755 (+69) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3760 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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