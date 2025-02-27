Окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще двох – поранили

Упродовж доби російські війська вбили одного мешканця Херсонщини та ще двох – поранили. Окупанти атакували 37 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Садове, Надеждівка, Зеленівка, Понятівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Інгулець, Комишани, Берислав, Новоолександрівка, Тягинка, Новорайськ, Дудчани, Львове, Монастирське, Червоний Маяк, Качкарівка, Милове, Гаврилівка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Миколаївка, Новоберислав, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Томина Балка, Широка Балка, Золота Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.