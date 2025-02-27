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Ворог активізував наступ на Новопавлівському напрямку і намагається захопити три населених пункти

Головнокомандувач провів роботу на цьому напрямку і заслухав командувача Тарнавського.

Ворог активізував наступ на Новопавлівському напрямку і намагається захопити три населених пункти
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський у зв'язку з активізацією ворожих дій відпрацював у бригадах, які ведуть боротьбу на Новопавлівському напрямку. Тут ворог інтенсивно наступає і намагається прорвати оборону та захопити три населених пункти, повідомив Сирський

Сили оборони вжили заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів та провели перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Сирський розповів, що заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань. 

Сирський відвідав Новопавлівський напрямок
Фото: Сирський у Telegram
Сирський відвідав Новопавлівський напрямок

"Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення", – сказав він. 

Сирський пояснив, що задум росіян на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини. 

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