У столиці працюють усі садочки та школи, - КМДА

Майже 100% закладів освіти, яких у Києві понад 900, досягли показника 80% вакцинованих.

Попри те, що в Україні почали діяти карантинні обмеження "жовтої" зони, всі школи та садочки в Києві працюють у звичайному режимі.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, наразі Київ є лідером із вакцинації працівників освітньої галузі.

Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати", - зазначив Мондриївський.

Він додав, що в Києві в першу чергу активно вакцинувався саме педагогічний склад закладів освіти, а за минулий тиждень підтягнулися й технічні працівники.

Заступник голови КМДА запевнив, що всі школи та садочки столиці готові до роботи в умовах карантину й забезпечені необхідними засобами для дезінфекції. Водночас заборона на відвідування батьками закладів освіти продовжує діяти.

Нагадаємо, вчора заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявила, що у 16-ти київських школах та такій ж кількості дитсадків немає 80% вакцинованих від коронавірусу працівників. Тому ці заклади не зможуть працювати у "жовтій" зоні.

Напередодні Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину, навіть якщо від коронавірусу будуть щеплені менше 80% працівників.