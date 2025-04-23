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На Херсонщині через російські обстріли постраждали п'ятеро людей

Під ворожим прицілом опинилися Херсон та Антонівка.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали п'ятеро людей

Упродовж 23 квітня російські окупанти атакували Херсон та передмістя дронами і били з артилерії. Унаслідок атак постраждали п'ятеро цивільних. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, протягом 23 квітня російські війська здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонської області із застосуванням артилерії, мінометів та безпілотних літальних апаратів різних типів.

Станом на 17:00 відомо про п’ятьох постраждалих цивільних.

"Вранці у Херсоні FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – поранення отримав 59-річний чоловік. Пізніше, внаслідок артилерійського обстрілу обласного центру, травм зазнали 78-річна жінка та 39-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

У селищі Антонівка вдень внаслідок скидання снаряда з БпЛА постраждали ще двоє людей. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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