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У Чорнобильській зоні відчуження є загроза виникнення наймасштабнішої за весь час пожежі сухостою

Кожна наступна велика пожежа у Зоні відчуження була вп’ятеро потужніша за попередню.

У Чорнобильській зоні відчуження є загроза виникнення наймасштабнішої за весь час пожежі сухостою
Фото: ДСНС

Екологи застерігають щодо ризику виникнення у Чорнобильській зоні відчуження наймасштабнішої за весь час пожежа, яка охопить всю її площу через сухостій.

Про це заявили представники Асоціації професіоналів довкілля (PAEW), пише Укрінформ.

Як зазначають екологи, через суху осінь та безсніжну зиму є висока ймовірність найвищого рівня пожежної небезпеки навесні 2025 року у Чорнобильській зоні відчуження та на прилеглих до неї територіях.

Крім того, на думку президентки Асоціації професіоналів довкілля Людмили Циганок, через сухостій Чорнобильська зона перестала виконувати свою ключову бар’єрну функцію захисту від радіаційної небезпеки.

"На сьогодні суттєво ослаблено, а місцями знищено бар’єрну функцію лісів на третині Чорнобильської зони відчуження. Внаслідок цього зростають масштаби неконтрольованого поширення радіонуклідів за межі зони. Цьому сприяє безпрецедентний обсяг засохлих дерев на 15 млн м3, ушкоджених комплексною дією факторів глобального потепління, попередніми щорічними пожежами, шкідниками, хворобами лі", — зазначила Циганок.

За словами екологині, через радіацію та захаращеність комунікаціями гасити пожежу у Зоні відчуження буде вкрай складно.

Циганок додає, що кожна наступна велика пожежа у Зоні відчуження була вп’ятеро потужніша за попередню і вважає, що нова ймовірна пожежа може охопити всю зону.

"Теоретично, якщо наступна пожежа також буде вп’ятеро потужнішою, згорить уся Зона. Вивільниться приблизно 700 тис. тонн цезію, з яких 140 тис. тонн здійметься в повітря", — наголосила Циганок.

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