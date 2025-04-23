Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

Російські військові здійснили ракетний обстріл по Коровинській громаді Роменського району на Сумщині.

Про це інформує Сумська ОВА.

"Сьогодні, 23 квітня, близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району. Попередньо, постраждалих немає", — кажуть в ОВА.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.

Наслідки ракетного удару уточнюються.