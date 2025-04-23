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Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

Пошкоджень зазнала соціальна інфраструктура.

Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині
Наслідки авіаудару по Сумщині
Фото: Сумська облпрокуратура

Російські військові здійснили ракетний обстріл по Коровинській громаді Роменського району на Сумщині.

Про це інформує Сумська ОВА.

"Сьогодні, 23 квітня, близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району. Попередньо, постраждалих немає", — кажуть в ОВА. 

Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Наслідки ракетного удару уточнюються.

  • За минулий тиждень росіяни скинули понад 100 КАБів на населені пункти Сумської області. Ворог пошкодиводну із підстанцій у Конотопському районі.
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