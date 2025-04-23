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Південна Корея запустила на орбіту 4-й супутник-розвідник для спостереження за Північною Кореєю

Південна Корея хоче зменшення залежності від супутникових зображень США.

Південна Корея запустила на орбіту 4-й супутник-розвідник для спостереження за Північною Кореєю
запуск ракети SpaceX Falcon 9, 22 квітня 2025
Фото: скрін

Південна Корея запустила свій четвертий військовий супутник-розвідник, передає агентство Yonhap.

Супутник успішно запустили з космічної бази США у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9.

Радарний супутник із синтетичною апертурою є четвертим військовим супутником, запущеним у рамках плану Південної Кореї розгорнути п’ять супутників-шпигунів до кінця цього року для кращого моніторингу Північної Кореї та зменшення її залежності від супутникових зображень США.

Південна Корея запустила свій перший супутник-розвідник у грудні 2023 року, оснащений електрооптичними та інфрачервоними датчиками, здатними робити детальні зображення. Минулого року він запустив ще два з датчиками радарів із синтетичною апертурою (SAR), які збирають дані незалежно від погодних умов.

Південна Корея планує запустити п'ятий супутник, який буде оснащений датчиками SAR, пізніше цього року. Очікується, що після виведення всіх п’яти супутників на орбіту країна зможе контролювати Північну Корею кожні дві години.

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