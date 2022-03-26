Мінкульт підготував санкції проти 47 путінських "скоморохів", - Ткаченко

Також до списку потрапили ще два російські телеканали.

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий список із 47 російських діячів культури, які публічно заявили про підтримку військових злочинів Путіна в Україні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram-каналі.

"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та президентом", - написав він.

Ткаченко також навів кілька прізвищ.

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, він же Джиган;

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Ніколай Расторгуєв;

Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;

Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звєзда»;

Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;

Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:

власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";

ТОВ "8 канал".

"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, «русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом»", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, 18 лютого російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова було внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Тоді у списку біло 209 осіб.