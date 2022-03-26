Мінкульт підготував санкції проти 47 путінських "скоморохів", - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий список із 47 російських діячів культури, які публічно заявили про підтримку військових злочинів Путіна в Україні.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram-каналі.
"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та президентом", - написав він.
Ткаченко також навів кілька прізвищ.
Співаки та музиканти:
- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, він же Джиган;
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов, він же Тіматі.
Актори та режисери:
- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.
Політики, пропагандисти та посібники Кремля:
- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звєзда»;
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.
Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:
- власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";
- ТОВ "8 канал".
"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, «русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом»", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, 18 лютого російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова було внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Тоді у списку біло 209 осіб.