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Мінкульт підготував санкції проти 47 путінських "скоморохів", - Ткаченко

Також до списку потрапили ще два російські телеканали.

Мінкульт підготував санкції проти 47 путінських "скоморохів", - Ткаченко
Фото: Youtube

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий список із 47 російських діячів культури, які публічно заявили про підтримку військових злочинів Путіна в Україні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram-каналі.

"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та президентом", - написав він.

Ткаченко також навів кілька прізвищ.

Співаки та музиканти:

  • Микола Басков;
  • Дмитро Білан;
  • Поліна Гагаріна;
  • Олег Газманов;
  • Денис Вайнштейн, він же Джиган;
  • Лариса Доліна;
  • Сергій Жуков;
  • Григорій Лепс;
  • Ніколай Расторгуєв;
  • Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери: 

  • Дмитро Харатьян;
  • Яна Поплавська;
  • Дмитро Пєвцов;
  • Микита Михалков;
  • Володимир Машков;
  • Марат Башаров.

 Політики, пропагандисти та посібники Кремля: 

  • Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;
  • Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
  • Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звєзда»;
  • Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
  • Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб: 

  • власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";
  • ТОВ "8 канал".

"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, «русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом»", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, 18 лютого російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова було внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Тоді у списку біло 209 осіб.

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