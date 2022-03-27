У Міжнародний день театру Івано-Франківський національний академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка відновив вистави на головній сцені.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
У Мінкультури наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Франківський драмтеатр не переставав працювати: актори зіграли 8 вистав у бомбосховищі театру.
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Сьогодні, 27 березня, вперше з початку війни, на головній сцені відбулася феєрія-бурлеск "Енеїда" у постановці народного артиста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Ростислава Держипільського (інсценізація Р. Держипільського, О. Гнатковського).
Виставу присвятили допомозі Збройним силам України, кожен глядач зміг зробити свій внесок у перемогу України проти російських загарбників.
Як повідомляли, під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула акторка Молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець.