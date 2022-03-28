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"Оскар": хто і за що отримав нагороди

Увесь список лауреатів.

"Оскар": хто і за що отримав нагороди
Фото: oscars.go.com

У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення кінопремії «Оскар». Нагороди отримали:

"Найкращий фільм" - "CODA: У ритмі серця" режисерки Сіан Гідер;

"Найкращий режисер" - Джейн Кемпіон зі стрічкою "У руках пса";

"Найкраща жіноча роль" — Джессіка Честейн у фільмі "Очі Темі Фей" 

"Найкраща чоловіча роль" — Вілл Сміт у стрічці "Король Річард";

У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" перемогла Аріана ДеБос – "Вестсайдська історія".

"Найкращим актором другого плану" став Трой Коцур за роль Френка Россі у фільмі "CODA: У ритмі серця".

"Найкраща іноземна картина" — японська стрічка "Сядь за кермо моєї машини";

"Оскар" за "Найкращий звук" отримала команда фільму "Дюна".

"Найкращим документальним короткометражним фільмом" стала стрічка "Королева баскетболу" режисера Бена Праудфута.

"Найкращим анімаційним короткометражним фільмом" став "Склоочисник". 

"Оскар" за "Найкращий грим та зачіски" отримав фільм "Очі Теммі Фей". 

"Найкращим ігровим короткометражним фільмом" стало "Довге прощання".

Стрічка "Дюна" Дені Вільнева отримала шість відзнак, "CODA: У ритмі серця" - три.

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