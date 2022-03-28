28 березня в окупованому Росією Енергодарі відбувся мирний мітинг.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати: попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами", - написав Орлов.

Жителі Енергодара зібралися біля палацу культури "Сучасник". Люди тримали плакати з написами "Ні війні", "РуZкие домой", "Свободу Самойдюку" та ін. Також учасники мітингу виконали гімн України.