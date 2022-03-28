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Кім: Сьогодні день визволення Миколаєва від фашистів, зараз ми звільняємо область від російських загарбників

Влада працює, аби доставити гуманітарний вантаж в окуповану Снігурівку. 

Кім: Сьогодні день визволення Миколаєва від фашистів, зараз ми звільняємо область від російських загарбників
Фото: t.me/mykolaivskaODA

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації розповів про ситуацію в області.

Віталій Кім наголосив, що сьогодні, 28 березня, – день визволення Миколаєва від фашистських загарбників. "А зараз ми займаємося звільненням області від російських загарбників. Ось такий поворот подій", – сказав він.

Голова Миколаївської ОВА розповів, що покладає великі надії на перемовини у Туреччині.

Кім нагадав, що рівно місяць тому, 28 лютого, Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для російських кораблів. 

"Мовчки, без розмірковувань. А кораблі РФ йшли туди, щоб обстрілювати Миколаїв і південь України. Ця підтримка є надзвичайно важливою для Причорноморських регіонів", – сказав Кім і подякував Туреччині.

Він зазначив, що влада працює, аби доставити гуманітарний вантаж у Снігурівку

"Знаємо і розуміємо, що відбувається. Наразі їде вантаж. Гуманітарний коридор через можливі провокації не відкривали по всій Україні. Але ми все одно намагатимемося привезти", – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 14 березня Росія завдала авіаудару по Снігурівці. У результаті було знищено 11 будинків, ще 30 пошкоджено.

Понад тиждень Снігурівка окупована ворогом.

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