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Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка, поїзди будуть затримуватися

Пасажири та поїзні пригади неушкоджені. 

Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка, поїзди будуть затримуватися
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Київській області внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка.

Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій. Через обстріл буде затримка поїзду 16 Рахів – Харків та 14 Солотивно – Київ, повідомили в "Укрзалізниці".

”Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись”, – додали в УЗ.

Нагадаємо, в суботу під обстріл російський військ потрапила електричка в Тарасівці. Постраждав один пасажир – його поранило уламками вікна. 

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