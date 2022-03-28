Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка, поїзди будуть затримуватися

У Київській області внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка.

Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій. Через обстріл буде затримка поїзду 16 Рахів – Харків та 14 Солотивно – Київ, повідомили в "Укрзалізниці".

”Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись”, – додали в УЗ.

Нагадаємо, в суботу під обстріл російський військ потрапила електричка в Тарасівці. Постраждав один пасажир – його поранило уламками вікна.