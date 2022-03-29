У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала ракетного удару поблизу Нікополя

Жертв немає. Загрози місту теж.

Росія завдала ракетного удару поблизу Нікополя
архівне фото
Фото: EPA/UPG

Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту міста Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомив у фейсбуці глава Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

Жертв немає. Інших деталей представник РДА не повідомив.

"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Нагадую про необхідність утримуватися від коментарів і фото", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російська армія знову завдала ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині - до цього була обстріляна і вщент згоріла нафтобаза у Дубні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також