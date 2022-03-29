Росія завдала ракетного удару поблизу Нікополя

Жертв немає. Загрози місту теж.

Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту міста Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомив у фейсбуці глава Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

Жертв немає. Інших деталей представник РДА не повідомив.

"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Нагадую про необхідність утримуватися від коментарів і фото", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російська армія знову завдала ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині - до цього була обстріляна і вщент згоріла нафтобаза у Дубні.